176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon

Die großen Tennis-Stars gehen zum Auftakt am Sonntag in Linz „Zwergerl schnäuzen“! Denn um 10.30 Uhr steigt in der Grottenbahn die Auslosung für den Hauptbewerb des Upper Austria Ladies, um 11 Uhr dann im Design Center die Quali der 35. Auflage des Tennis-Traditionsturniers. Bei dem es bereits in der Quali mit Donna Vekic eine Spielerin gibt, die in ihrer Karriere schon über 10 Millionen Dollar an Preisgeldern verdiente. Während die US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, die vierte Wildcard erhielt. Gesamt schlagen in Linz Spielerinnen auf, die zusammen rund 176 Millionen Dollar alleine an Preisgeldern verdient haben – ohne Werbeeinnahmen.