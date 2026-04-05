176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon

Am Sonntag startet das 35. Upper Austria Ladies! Bereits in der Quali des Tennis-Klassikers tritt eine Spielerin an, die in ihrer Karriere schon mehr als 10 Millionen Dollar Preisgeld verdiente – insgesamt kommen die Linz-Starterinnen auf rund 176 Millionen. Unter den Österreicherin ist Potapova Topverdienerin.
Die großen Tennis-Stars gehen zum Auftakt am Sonntag in Linz „Zwergerl schnäuzen“! Denn um 10.30 Uhr steigt in der Grottenbahn die Auslosung für den Hauptbewerb des Upper Austria Ladies, um 11 Uhr dann im Design Center die Quali der 35. Auflage des Tennis-Traditionsturniers. Bei dem es bereits in der Quali mit Donna Vekic eine Spielerin gibt, die in ihrer Karriere schon über 10 Millionen Dollar an Preisgeldern verdiente. Während die US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, die vierte Wildcard erhielt. Gesamt schlagen in Linz Spielerinnen auf, die zusammen rund 176 Millionen Dollar alleine an Preisgeldern verdient haben – ohne Werbeeinnahmen.
Pliskova mit bisher 26 Millionen Dollar Preisgeld top
„Das wird mega“, freut sich Turnierchefin Sandra Reichel auf Weltklasse-Tennis im Design Center, wo die Nr. 10 der Welt, Mirra Andreeva (18), topgesetzt ist. In Sachen Preisgeld ist indes Karolina Pliskova (34) die Nr. 1: Die ehemalige Nummer 1 der Welt aus Tschechien erspielte in ihrer Karriere über 26 Millionen Dollar.
Linz-Preisgeld: 1,2 Millionen Dollar
Es folgt im Preisgeld-„Ranking“ des Teilnehmerinnenfeldes beim WTA-500-Event Jelena Ostapenko (19,5 Millionen). Sie gewann 2025 das Upper Austria Ladies, bei dem heuer 1.206.446 $ (1.047.000 €) ausgeschüttet werden – die Siegerin erhält neben 500 Weltranglistenpunkten 185.500 $ brutto.
Herren-Preisgeld in Wien mehr als doppelt so hoch
Zum Vergleich: Beim ATP-500 in Wien gibt’s für die Herren mehr als das Doppelte zu verdienen. Und auch wenns beim Linz folgenden WTA-500-Event in Stuttgart, wo mit Sabalenka, Rybakina, Gauff und Swiatek die Top-4 der Weltrangliste genannt haben, für die Siegerin obendrein einen Porsche gibt: Das Upper Austria Ladies, das ja auch abseits des Courts punktet und Österreichs bedeutendste Frauensport-Veranstaltung ist, kann sich mehr als sehen lassen!
„Überschneidung mit Billie Jean King Cup tut weh“
So gibt’s für eine Erstrundenniederlage 13.000 $ – diese Summe ist somit auch vier Österreicherinnen sicher. Wobei Grabher, Tagger und Kraus Linz dem Billie Jean King Cup vorzogen, in dem Österreichs Nationalteam in Banja Luka ab Montag in der Europa/Afrika-Gruppe II mit der zweiten Garnitur antritt. „Diese Überschneidung tut weh, ich spiele sehr gerne für mein Land“, sagt Julia Grabher, „aber wir haben eben nur ein großes Turnier in Österreich.“ Bei dem es jetzt richtig los geht! Die 1. Runde startet am Montag um 14 Uhr.
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