Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tennis-Stars legen los

176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon

Tennis
05.04.2026 17:53
Karolina Pliskova ist mit über 26 Millionen Dollar Topverdienerin
Karolina Pliskova ist mit über 26 Millionen Dollar Topverdienerin(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Am Sonntag startet das 35. Upper Austria Ladies! Bereits in der Quali des Tennis-Klassikers tritt eine Spielerin an, die in ihrer Karriere schon mehr als 10 Millionen Dollar Preisgeld verdiente – insgesamt kommen die Linz-Starterinnen auf rund 176 Millionen. Unter den Österreicherin ist Potapova Topverdienerin.

0 Kommentare

Die großen Tennis-Stars gehen zum Auftakt am Sonntag in Linz „Zwergerl schnäuzen“! Denn um 10.30 Uhr steigt in der Grottenbahn die Auslosung für den Hauptbewerb des Upper Austria Ladies, um 11 Uhr dann im Design Center die Quali der 35. Auflage des Tennis-Traditionsturniers. Bei dem es bereits in der Quali mit Donna Vekic eine Spielerin gibt, die in ihrer Karriere schon über 10 Millionen Dollar an Preisgeldern verdiente. Während die US-Open-Siegerin von 2017, Sloane Stephens, die vierte Wildcard erhielt. Gesamt schlagen in Linz Spielerinnen auf, die zusammen rund 176 Millionen Dollar alleine an Preisgeldern verdient haben – ohne Werbeeinnahmen.

Diese Spielerinnen starten in Linz – wobei Clara Tauson noch absagte, dafür die Kroatin Donna ...
Diese Spielerinnen starten in Linz – wobei Clara Tauson noch absagte, dafür die Kroatin Donna Vekic (10,4 Millionen Preisgeld) ins (Quali-)Feld rückte.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, GEPA)

Pliskova mit bisher 26 Millionen Dollar Preisgeld top
„Das wird mega“, freut sich Turnierchefin Sandra Reichel auf Weltklasse-Tennis im Design Center, wo die Nr. 10 der Welt, Mirra Andreeva (18), topgesetzt ist. In Sachen Preisgeld ist indes Karolina Pliskova (34) die Nr. 1: Die ehemalige Nummer 1 der Welt aus Tschechien erspielte in ihrer Karriere über 26 Millionen Dollar.

Die Tschechin Karolina Pliskova kommt zurück nach Linz
Die Tschechin Karolina Pliskova kommt zurück nach Linz(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Linz-Preisgeld: 1,2 Millionen Dollar
Es folgt im Preisgeld-„Ranking“ des Teilnehmerinnenfeldes beim WTA-500-Event Jelena Ostapenko (19,5 Millionen). Sie gewann 2025 das Upper Austria Ladies, bei dem heuer 1.206.446 $ (1.047.000 €) ausgeschüttet werden – die Siegerin erhält neben 500 Weltranglistenpunkten 185.500 $ brutto.

Jelena Ostapenko siegte 2024 in Linz – und heuer?
Jelena Ostapenko siegte 2024 in Linz – und heuer?(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)

Herren-Preisgeld in Wien mehr als doppelt so hoch
Zum Vergleich: Beim ATP-500 in Wien gibt’s für die Herren mehr als das Doppelte zu verdienen. Und auch wenns beim Linz folgenden WTA-500-Event in Stuttgart, wo mit Sabalenka, Rybakina, Gauff und Swiatek die Top-4 der Weltrangliste genannt haben, für die Siegerin obendrein einen Porsche gibt: Das Upper Austria Ladies, das ja auch abseits des Courts punktet und Österreichs bedeutendste Frauensport-Veranstaltung ist, kann sich mehr als sehen lassen!

Potapova siegte 2023, verdiente gesamt schon über 5 Millionen Dollar
Potapova siegte 2023, verdiente gesamt schon über 5 Millionen Dollar(Bild: GEPA)

Überschneidung mit Billie Jean King Cup tut weh“
So gibt’s für eine Erstrundenniederlage 13.000 $ – diese Summe ist somit auch vier Österreicherinnen sicher. Wobei Grabher, Tagger und Kraus Linz dem Billie Jean King Cup vorzogen, in dem Österreichs Nationalteam in Banja Luka ab Montag in der Europa/Afrika-Gruppe II mit der zweiten Garnitur antritt. „Diese Überschneidung tut weh, ich spiele sehr gerne für mein Land“, sagt Julia Grabher, „aber wir haben eben nur ein großes Turnier in Österreich.“ Bei dem es jetzt richtig los geht! Die 1. Runde startet am Montag um 14 Uhr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
05.04.2026 17:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Sloane StephensKarolina Pliskova
LinzWienÖsterreich
US Open
Tennis
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.112 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.142 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.709 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1612 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1359 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1356 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf