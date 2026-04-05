Baum traf auch Baby
Drei Tote bei Ostereisuche in Norddeutschland
Stürmische Winde gelten als mögliche Ursache für ein tragisches Osterunglück im deutschen Schleswig-Holstein: Ein umstürzender Baum kostet drei Menschen bei der Suche nach Ostereiern das Leben – darunter ein zehn Monate altes Baby.
In der Gemeinde Mittelangeln in Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 11 Uhr stürzte in einem Waldgebiet südöstlich von Flensburg ein etwa 30 Meter hoher Baum während starker Windböen um und traf eine Gruppe von Menschen, die dort auf Ostereiersuche war.
Vier Menschen unter Baum eingeklemmt
Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich rund 50 Personen in dem Waldstück, darunter Bewohner sowie Betreuungskräfte einer nahegelegenen Wohneinrichtung. Vier Menschen wurden zunächst unter dem Baum eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften befreit werden.
Unter den Todesopfern sind eine 16-Jährige sowie eine 21-jährige Frau. Deren zehn Monate alte Tochter wurde zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenig später ihren Verletzungen. Eine 18-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Anwesende erlitten leichte Verletzungen.
Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um Betroffene und Augenzeugen des Unglücks.
Winde mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde
Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld vor stürmischen Bedingungen in der Region gewarnt. Demnach wurden Windböen von 55 bis 65 Kilometer pro Stunde erwartet, örtlich auch bis zu 80 Kilometer pro Stunde, was Windstärke neun entspricht.
Ob die Witterungsverhältnisse tatsächlich die Ursache für den Baumsturz waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei. Dieser könnte auch Vorschäden gehabt haben. Ebenfalls unklar ist noch, ob die Personen die Wetterlage und mögliche Risiken im Vorfeld falsch eingeschätzt haben.
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