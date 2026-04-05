Drei Tote bei Ostereisuche in Norddeutschland

Unter den Todesopfern sind eine 16-Jährige sowie eine 21-jährige Frau. Deren zehn Monate alte Tochter wurde zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenig später ihren Verletzungen. Eine 18-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Anwesende erlitten leichte Verletzungen.