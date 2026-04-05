Denver gewinnt NBA-Schlager gegen Spurs dank Jokic

Die Denver Nuggets haben das Spitzenspiel in der National Basketball Association (NBA) gegen die San Antonio Spurs für sich entschieden. Der Tabellenvierte der Western Conference gewann am Samstag gegen den Tabellenzweiten zu Hause mit 136:134 nach Verlängerung. Beim achten Sieg in Serie stach wieder einmal Nikola Jokic heraus. Der Serbe traf zehn Sekunden vor Spielende zur 135:131-Führung und verpasste mit 40 Punkten, 13 Assists und acht Rebounds ein Triple-Double nur knapp.
Auch bei den Spurs war ein Spieler aus Europa herausragend: Der Franzose Victor Wembanyama führte sein Team mit 34 Zählern, 18 Rebounds und sieben Assists an. „In der Liga steckt so viel Talent, es gibt an jedem Spieltag so viele interessante Duelle – es ist eine großartige Zeit, Basketballfan zu sein“, sagte Jokic zu seinem Duell mit Wembanyama.
Die Miami Heat gewannen mit 152:136 gegen die Washington Wizards und knackten zum dritten Mal in ihrer Geschichte die Marke von 150 Zählern in einem Spiel.
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