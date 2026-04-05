Denver gewinnt NBA-Schlager gegen Spurs dank Jokic

Die Denver Nuggets haben das Spitzenspiel in der National Basketball Association (NBA) gegen die San Antonio Spurs für sich entschieden. Der Tabellenvierte der Western Conference gewann am Samstag gegen den Tabellenzweiten zu Hause mit 136:134 nach Verlängerung. Beim achten Sieg in Serie stach wieder einmal Nikola Jokic heraus. Der Serbe traf zehn Sekunden vor Spielende zur 135:131-Führung und verpasste mit 40 Punkten, 13 Assists und acht Rebounds ein Triple-Double nur knapp.