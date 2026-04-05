Jammern war für Christoph Freund nie eine Option

Im Fußball führen nach der Karriere zwei Wege nach oben. Ein großer Name – oder hart erarbeiteter Erfolg. Christoph Freund gehört als Ex-Zweitliga-Kicker, der nach dem Unfalltod des Vaters die Tischlerei in Leogang übernehmen musste, zu Zweiteren. Als ein Salzburg-Mitarbeiter vor 20 Jahren einen Auftrag an die Tischlerei vergab, kam der Kontakt zustande. Nach acht Meistertiteln in acht Jahren (dazu sechs Cup-Triumphe und der Einzug ins Champions-League-Achtelfinale) als Sportchef folgte 2023 der Wechsel zu den Bayern. Sportdirektor! Dem ein Jahr später mit Max Eberl ein Sportvorstand vor die Nase gesetzt wurde. Für Teamplayer Freund kein Problem. Arbeiten, nicht jammern – so tickte der 48-Jährige schon immer.