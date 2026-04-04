Pocher vor Auswanderung? Jetzt spricht er Klartext

Jetzt wird es offenbar ernst bei Oliver Pocher! Der TV-Star denkt wohl ganz konkret darüber nach, Deutschland den Rücken zu kehren und auszuwandern. Aber wohin?
Im Podcast „TOMorrow“ von Tom Junkersdorf spricht der 48-Jährige so offen wie selten über seine Zukunftspläne. Auf die direkte Frage, ob ein Abschied aus Deutschland für ihn infrage kommt, macht Pocher klar: „Es ist für mich nicht ausgeschlossen.“
Schwärmt von Seen und Bergen
Und diesmal bleibt es nicht bei vagen Andeutungen – der Fünffach-Papa hat schon ganz genaue Vorstellungen! Die Schweiz, besonders die Region rund um Zürich, hat es ihm angetan. „See, dann aber trotzdem die Berge. Du hast einen Top-Flughafen, eine Top-Infrastruktur“ – für den Comedian klingt das nach einem echten Paradies.
Dass die Schweiz als Steuerparadies gilt, weiß Pocher natürlich – doch das sei für ihn nicht der entscheidende Punkt. Zwar gebe es dort ein anderes Steuermodell, allerdings seien auch Immobilienpreise und Lebenshaltungskosten deutlich höher. Vielmehr reizten ihn Landschaft und Klima.
Ein weiterer Pluspunkt: Sein Geschäftspartner sitzt bereits in der Schweiz. „Von daher ist es das interessanteste Modell“, so Pocher. Ohnehin sei sein aktueller Wohnort in Deutschland „nicht in Stein gemeißelt“.
Arbeit von überall auf der Welt möglich
Überraschend offen spricht der Entertainer auch über seine Familie: Seine Kinder würden bei der Entscheidung keine große Rolle spielen. „Der erste Schwung Kinder ist in einem Alter, wo es eigentlich egal ist“, erklärt er nüchtern. Auch beruflich sieht er keinerlei Probleme – seinen Job könne er von überall auf der Welt aus machen.
Schon vor einigen Monaten hatte Pocher gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden über ein mögliches Auswandern gesprochen – damals jedoch deutlich unverbindlicher. Jetzt wirkt alles plötzlich viel konkreter.
Zieht es den Comedy-Star also bald wirklich in die Schweiz? Die Zeichen stehen zumindest auf Veränderung!
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