Pocher vor Auswanderung? Jetzt spricht er Klartext

Arbeit von überall auf der Welt möglich

Überraschend offen spricht der Entertainer auch über seine Familie: Seine Kinder würden bei der Entscheidung keine große Rolle spielen. „Der erste Schwung Kinder ist in einem Alter, wo es eigentlich egal ist“, erklärt er nüchtern. Auch beruflich sieht er keinerlei Probleme – seinen Job könne er von überall auf der Welt aus machen.