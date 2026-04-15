Tirols Tourismus: Glanz und Sorgen

Mehr als nur Rekorde gefragt

Wer den Tourismus nachhaltig sichern will, darf sich nicht allein auf Rekordzahlen verlassen. Gefragt sind stabile und praxisnahe Rahmenbedingungen: weniger Bürokratie, realistische Lösungen am Arbeitsmarkt und vor allem Planungssicherheit für die Betriebe.

Denn eines ist klar: Ohne wirtschaftlich gesunde Gastgeber bleiben auch die schönsten Rekorde nur Zahlen auf dem Papier.