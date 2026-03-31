Last-Minute-Sieg für Österreichs U21 in EM-Quali

Auch die U17 muss nach einem 2:6 im letzten Quali-Spiel in Dänemark bei der EM zuschauen. Die Truppe von Teamchef Franz Ponweiser schloss die Gruppenphase mit zwei Punkten nach drei Spielen ab und ist damit auch nicht bei der WM im Herbst dabei. Für diese qualifizierten sich die Gruppensieger sowie die vier besten Zweiten der sieben Pools.