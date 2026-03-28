Lechner bei Saisonabschluss in der Halfpipe Elfter

Der 20-Jährige war als 13. der Qualifikation ins Feld der besten 14 vorgestoßen, in dem er sich noch verbesserte. Der Tagessieg ging an den japanischen Olympiasieger Yuto Totsuka, der sich auch den Sieg in der Disziplinenwertung sowie in der „Park & Pipe“-Gesamtwertung holte.