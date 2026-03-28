„Strahlende Kinder sind das schönste Geschenk“

Österreichs Teamspieler nahmen sich am Samstag vor dem Training am ÖFB-Campus in Aspern viel Zeit für die Fans. Boss Josef Pröll freut die steigende WM-Euphorie.
Der Parkplatz platzte in Aspern aus allen Nähten, vor dem Eingang bildete sich rasch eine Schlange, waren die Anhänger mit Trikots, Schals und Fahnen wie beim 5:1 gegen Ghana bestens eingekleidet. Verständlich, schließlich wollte am Samstag niemand der 1000 Zuschauer beim öffentlichen Training unseres Nationalteams am ÖFB-Campus etwas dem Zufall überlassen. Als Baumgartner & Co. vor der Einheit mit Winterjacke und Laufschuhen den Rasen betraten, wurden die Idole bereits von den jüngsten Fans, die bei den Foto- und Autogrammwünschen natürlich Vortritt hatten, sehnsüchtigst erwartet. „Wir sind so aufgeregt, dürfen unsere Vorbilder einmal von der Nähe aus bewundern“, schwärmten Tim (10) und Lisa (8).
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