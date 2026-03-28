„Strahlende Kinder sind das schönste Geschenk“

Der Parkplatz platzte in Aspern aus allen Nähten, vor dem Eingang bildete sich rasch eine Schlange, waren die Anhänger mit Trikots, Schals und Fahnen wie beim 5:1 gegen Ghana bestens eingekleidet. Verständlich, schließlich wollte am Samstag niemand der 1000 Zuschauer beim öffentlichen Training unseres Nationalteams am ÖFB-Campus etwas dem Zufall überlassen. Als Baumgartner & Co. vor der Einheit mit Winterjacke und Laufschuhen den Rasen betraten, wurden die Idole bereits von den jüngsten Fans, die bei den Foto- und Autogrammwünschen natürlich Vortritt hatten, sehnsüchtigst erwartet. „Wir sind so aufgeregt, dürfen unsere Vorbilder einmal von der Nähe aus bewundern“, schwärmten Tim (10) und Lisa (8).