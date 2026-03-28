Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

ÖFB-Stars hautnah

„Strahlende Kinder sind das schönste Geschenk“

Fußball National
28.03.2026 18:30
Baumgartner zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.
Baumgartner zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Österreichs Teamspieler nahmen sich am Samstag vor dem Training am ÖFB-Campus in Aspern viel Zeit für die Fans. Boss Josef Pröll freut die steigende WM-Euphorie.

0 Kommentare

Der Parkplatz platzte in Aspern aus allen Nähten, vor dem Eingang bildete sich rasch eine Schlange, waren die Anhänger mit Trikots, Schals und Fahnen wie beim 5:1 gegen Ghana bestens eingekleidet. Verständlich, schließlich wollte am Samstag niemand der 1000 Zuschauer beim öffentlichen Training unseres Nationalteams am ÖFB-Campus etwas dem Zufall überlassen. Als Baumgartner & Co. vor der Einheit mit Winterjacke und Laufschuhen den Rasen betraten, wurden die Idole bereits von den jüngsten Fans, die bei den Foto- und Autogrammwünschen natürlich Vortritt hatten, sehnsüchtigst erwartet. „Wir sind so aufgeregt, dürfen unsere Vorbilder einmal von der Nähe aus bewundern“, schwärmten Tim (10) und Lisa (8).

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
28.03.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
161.664 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
122.995 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Salzburg
700 Euro Miete für Wohnung so klein wie Häfn-Zelle
96.808 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die inserierte Wucher-Garçonnière ist so klein wie eine Gefängnis-Zelle (rechts eine Zelle der ...
Innenpolitik
Social-Media-Verbot fix, aber noch offene Fragen
1344 mal kommentiert
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und ...
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
947 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Burgenland
Österreich zuerst? FPÖ verteilt Eier aus Polen
546 mal kommentiert
Eine österliche Geste der FPÖ bei der burgenländischen Landtagssitzung wurde zum Bumerang. ...
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
ÖFB-Stars hautnah
„Strahlende Kinder sind das schönste Geschenk“
Frauen-Bundesliga
Salzburg-Frauen wahren Chance auf Meistergruppe
Premiere in Aspern
Nationalteam-Training im ÖFB-Campus vor 1.000 Fans
Rückschlag in EM-Quali
Österreichs U21-Team verliert in Belgien mit 0:1!
Die Österreicher-Noten
Im Prater trumpft nicht nur der ÖFB-Kapitän auf!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf