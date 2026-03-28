Amtierender Weltmeister muss Saison sausen lassen

Nach einem für Österreich unglaublichen, historischen Jahr in der Supermoto-Klasse startet die neue Saison aber gleich mit einer Hiobsbotschaft. Denn der amtierende Weltmeister Lukas Höllbacher aus Oberösterreich muss heuer eine Zwangspause einlegen.
Nach einem positiven Doping-Test seines Konkurrenten Marc-Reiner Schmidt auf Kokain hatte der ursprüngliche „Vize“ Lukas Höllbacher den Supermoto-WM-Titel geerbt – und bereits zuvor hatte der Ranshofener gemeinsam mit seinen OÖ-Kollegen Bernhard Hitzenberger und Andreas Buschberger den historischen Mannschaftstitel ergattert! Ja, mit dem Jahr 2025 verewigte sich Höllbacher in den rot-weiß-roten Motorsportgeschichtsbüchern.
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