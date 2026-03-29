Wenn Krieg zum schamlosen Spiel wird

Propaganda gibt es in jedem Krieg, schon immer wurde mit ihr das Blutvergießen verschleiert. Trump und sein Team jedoch zelebrieren ganz ungeniert die Freude an der Gewalt. Wenn „Kriegsminister“ Peter Hegseth z.B. tönt: „Wir schlagen auf sie ein, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es sein.“ Oder Trump davon berichtet, dass es mehr „Spaß“ mache, Schiffe gleich zu zerstören, als sie nur zu kapern.