Wenn Krieg zum schamlosen Spiel wird

Es ist, als ob alles nur ein Spektakel wäre, eine Show – ein Videospiel, in dem sich Donald Trump als Action-Held gefällt. Schon in seinem „Krieg gegen die Drogen“ ließ er Bomben auf Boote fallen wie beim „Schifferlversenken“. Dass dabei Menschen ermordet wurden – was soll's. Hauptsache, Treffer versenkt. Auch die Entführung von Nicolás Maduro habe er sich „buchstäblich wie eine TV-Show“ angesehen.
Propaganda gibt es in jedem Krieg, schon immer wurde mit ihr das Blutvergießen verschleiert. Trump und sein Team jedoch zelebrieren ganz ungeniert die Freude an der Gewalt. Wenn „Kriegsminister“ Peter Hegseth z.B. tönt: „Wir schlagen auf sie ein, während sie am Boden liegen, und genau so sollte es sein.“ Oder Trump davon berichtet, dass es mehr „Spaß“ mache, Schiffe gleich zu zerstören, als sie nur zu kapern.
Auf dem offiziellen Account des Weißen Hauses werden „Actionfilmchen“ gepostet, in denen Szenen von Kino-Helden wie Iron Man und Gladiator mit US-Angriffen auf den Iran vermischt werden. Als ob zwischen Hollywood und der Realität kein Unterschied wäre – und dabei nicht unzählige Menschen den Tod fänden. Mütter, Väter, Töchter und Söhne, Kinder, die einfach nur zur Schule gingen. „Gerechtigkeit auf amerikanische Art“ heißt das dann.
Andere Präsidenten bemühten sich zumindest noch um staatstragende Erklärungen ihrer Kriege. Trump & Co. hingegen machen sich schamlos und menschenverachtend ein „Spiel“ daraus.
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