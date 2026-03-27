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Eltern, die nicht kommen und nicht erreichbar sind

Kolumnen
27.03.2026 08:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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Schulkinder bringen Stress in die Familie. Meine Tochter hat frühmorgens einmal ein fehlender Joghurtbecher für ihre Bastelarbeit in Panik versetzt. Wir hatten vergessen, in ihr Mitteilungsheft zu schauen. Glücklicherweise musste mein Mann später zur Arbeit. Er kaufte ein Joghurt, aß es in Rekordzeit und brachte unserer Tochter den Becher nach.

Seitdem hat sich an vielen Volksschulen so einiges verändert. Schüler basteln ausschließlich mit Material, das wir Lehrerinnen bereitstellen. In Klassen gibt es zudem ein Depot an Scheren, Klebstoff und Stiften. Viele Schulen haben sich an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. So unterstützen diverse Organisationen Zugewanderte sowie Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben, mit Schulmaterial. Gut so!

Weniger gut: Etliche dieser Eltern schaffen es nicht, sich auch nach Monaten, den Stundenplan ihrer Kinder zu merken. Zuerst war der siebenjährige Karim noch beunruhigt, als nach Schulschluss weder Mutter noch Vater ihn abholten. Bald wusste er: Die Lehrerin kümmert sich eh darum, dass jemand kommt.

Wenn dann alle angegebenen Nummern nicht vergeben oder „zur Zeit nicht erreichbar“ sind, verliere auch ich jedes Verständnis. Endlich erschien der Vater. Höflich, aber bestimmt, wies ich ihn zurecht: „Die Nummern stimmen nicht!“ Er lächelte und kritzelte eine neue Nummer hin: „Passt, tschau!“

Nein, das passt auch in „neuen Zeiten“ überhaupt nicht.

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