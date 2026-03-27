Eltern, die nicht kommen und nicht erreichbar sind

Seitdem hat sich an vielen Volksschulen so einiges verändert. Schüler basteln ausschließlich mit Material, das wir Lehrerinnen bereitstellen. In Klassen gibt es zudem ein Depot an Scheren, Klebstoff und Stiften. Viele Schulen haben sich an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst. So unterstützen diverse Organisationen Zugewanderte sowie Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben, mit Schulmaterial. Gut so!