Dachstuhl in Vollbrand: Wind entfachte Glutnester

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Vollbrand. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dachstuhl sowie Obergeschoss eines Zweifamilienhauses und drohten sich weiter auszubreiten. Die Feuerwehrleute starteten umgehend mit dem Löschangriff, wobei dieser aufgrund der bereits einstürzenden Dachkonstruktion nur mithilfe einer Drehleiter von außen möglich war.