1000 Kilometer! Doch Rad-Ass kennt die Route nicht

30.000 Kilometer spult Extremradfahrer Christoph Strasser pro Jahr am Radl ab. Diese rund 1000 Kilometer in Spanien, die der Steirer ab 31. März anvisiert, haben es aber besonders in sich: Die Strecke? Unbekannt! Erst kurz vor dem Start bekommen die Athleten erste Anhaltspunkte, müssen dann per Handy die Route planen.
Sein Name steht für das Extreme. Er ist ein Grenzgänger: Christoph Strasser, Extremradfahrer, sechsfacher Race-Across-America-Sieger. Seit 20 Jahren spult er 30.000 Kilometer pro Jahr am Rad ab, macht Jahr für Jahr das Unmögliche doch irgendwie möglich.
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