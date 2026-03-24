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Luxux pur! Haaland zeigt seine neue Traumvilla

Premier League
24.03.2026 17:09
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Luxus pur! Für rund 6,5 Millionen Euro hat sich Fußball-Superstar Erling Haaland in einem Vorort von Manchester eine Traumvilla bauen lassen.  Nun gewährt der 25-jährige Norweger spektakuläre Einblicke in das Mega-Anwesen – siehe Video oben.

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Das Anwesen verfügt über ein Fitnessstudio, Sauna, Eisbad und einen Grillbereich, heißt es in der „Daily Mail“.  Dazu gibt es sechs Schlafzimmer und einen riesigen Garten. Und das alles in einer richtig nobeln Gegend.

(Bild: Krone KREATIV/AFP/DARREN STAPLES, Glomex (Screenshot))

Noble Gegend
Immerhin befinden sich fünf der zehn teuersten Straßen im Nordwesten Englands in diesem Gebiet, in dem auch Fußballstars wie Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk und der frühere ManCity-Kollege Jack Grealish leben.

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