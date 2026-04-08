Wackeln für die Fitness? „Krone“ testet das Moveo!

Große Versprechen - kleine Realität?

Ein häufig beworbenes Argument: 15 Minuten Moveo sollen 10.000 Schritte ersetzen. Eine Aussage, die im „Krone“-Test eher kritisch gesehen wird.

Denn während das Gerät durchaus Bewegung simuliert, fehlt die echte Belastung: kein Pulsanstieg, kein Sauerstoffbedarf, kein Trainingseffekt im klassischen Ausdauerbereich. Die „Kärntner Krone“-Redaktion ist sich einig: Wer glaubt, mit ein paar Minuten Vibration den täglichen Bewegungsbedarf abzudecken, wird enttäuscht sein.