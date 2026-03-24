Heim-WM und dann? Odermatt lässt RTL-Zukunft offen

„Nächstes Jahr habe ich die Kugel schon noch im Kopf, um noch einmal Gas zu geben. Wir haben eine Heim-WM, ich bin noch gut genug. Aber nachher ist dann vielleicht irgendwann schon fertig“, erklärte Odermatt gegenüber dem SRF. Dass er ausgerechnet seiner einstigen Paradedisziplin den Rücken kehren will, lässt durchaus aufhorchen.