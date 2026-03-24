Sektdusche zum Abschied für Ski-Legende Pinturault

Mit einer Show wollte Pinturault seine Karriere nicht beenden. Vielmehr zeigte er auch beim Weltcup-Finale in Hafjell am Dienst – zugleich auch das Finale seiner Karriere – zwei konzentrierte Läufe. Im Zielraum leuchtete es folgerichtig auch grün, als er die Linie überquert hatte. Zeitgleich mit Jonas Stockinger aus Deutschland lag er zu diesem Zeitpunkt in Führung.