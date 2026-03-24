Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionale Szenen

Sektdusche zum Abschied für Ski-Legende Pinturault

Ski Alpin
24.03.2026 12:56
Alexis Pinturault hat seine beeindruckende Karriere beendet.
Alexis Pinturault hat seine beeindruckende Karriere beendet.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein ganz großer des Skisports hat seine Karriere eindrucksvoll beendet. Der Riesentorlauf in Hafjell war das 356. und letzte Weltcup-Rennen in der Karriere von Alexis Pinturault. Dabei ließ der Franzose noch einmal sein eindrucksvolles Talent aufblitzen. Im Zielraum wurde er dann mit einer Sektdusche empfangen. 

0 Kommentare

Mit einer Show wollte Pinturault seine Karriere nicht beenden. Vielmehr zeigte er auch beim Weltcup-Finale in Hafjell am Dienst – zugleich auch das Finale seiner Karriere – zwei konzentrierte Läufe. Im Zielraum leuchtete es folgerichtig auch grün, als er die Linie überquert hatte. Zeitgleich mit Jonas Stockinger aus Deutschland lag er zu diesem Zeitpunkt in Führung. 

Sektdusche im ZIel
Sektdusche im ZIel(Bild: GEPA)

Von seinem Team wurde die Ski-Legende mit einer ordentlichen Sektdusche und vom Publikum mit tosendem Applaus empfangen. Es folgten Umarmungen und Dankesgesten. Nach Ende des Renntages wird man den 35-Jährigen sicherlich noch gebührend feiern. 

Eine beeindruckende Karriere
Im Laufe seiner Karriere entwickelte sich Pinturault zu einem der besten Skifahrer seiner Generation. Insgesamt absolvierte er 356 Weltcuprennen – nur neun Athleten standen häufiger am Start. Dabei feierte Pinturault 34 Siege und stand insgesamt 77 Mal auf dem Podest.

Lesen Sie auch:
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Beenden ihre Karriere
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
20.03.2026
Rücktritt von Ski-Idol
Odermatt verrät: „Hatte Poster von dir im Zimmer!“
16.03.2026

Seine Erfolge verteilten sich auf Riesenslalom, Kombination, Slalom, Super-G und Parallelrennen. Besonders in der Kombination dominierte er jahrelang den Weltcup. Zwischen 2013 und 2020 gewann Pinturault sechs kleine Kristallkugeln in dieser Disziplin. 2021 holte er sich als Krönung auch den Gesamtweltcup. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
24.03.2026 12:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
129.280 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.112 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
105.424 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3034 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
896 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Mehr Ski Alpin
Weltcup-Finale
Jetzt LIVE: Entscheidung im letzten Damen-Slalom
ÖSV-Ass auf Platz vier
Odermatt-Drama: Braathen holt Riesentorlauf-Kugel!
Emotionale Szenen
Sektdusche zum Abschied für Ski-Legende Pinturault
Lässt aufhorchen
Heim-WM und dann? Odermatt lässt RTL-Zukunft offen
Weltcup-Dominator out
Platzt Odermatts Kristall-Traum nach 23 Sekunden?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf