Sektdusche zum Abschied für Ski-Legende Pinturault

Ein ganz großer des Skisports hat seine Karriere eindrucksvoll beendet. Der Riesentorlauf in Hafjell war das 356. und letzte Weltcup-Rennen in der Karriere von Alexis Pinturault. Dabei ließ der Franzose noch einmal sein eindrucksvolles Talent aufblitzen. Im Zielraum wurde er dann mit einer Sektdusche empfangen.
Mit einer Show wollte Pinturault seine Karriere nicht beenden. Vielmehr zeigte er auch beim Weltcup-Finale in Hafjell am Dienst – zugleich auch das Finale seiner Karriere – zwei konzentrierte Läufe. Im Zielraum leuchtete es folgerichtig auch grün, als er die Linie überquert hatte. Zeitgleich mit Jonas Stockinger aus Deutschland lag er zu diesem Zeitpunkt in Führung.
Von seinem Team wurde die Ski-Legende mit einer ordentlichen Sektdusche und vom Publikum mit tosendem Applaus empfangen. Es folgten Umarmungen und Dankesgesten. Nach Ende des Renntages wird man den 35-Jährigen sicherlich noch gebührend feiern.
Eine beeindruckende Karriere
Im Laufe seiner Karriere entwickelte sich Pinturault zu einem der besten Skifahrer seiner Generation. Insgesamt absolvierte er 356 Weltcuprennen – nur neun Athleten standen häufiger am Start. Dabei feierte Pinturault 34 Siege und stand insgesamt 77 Mal auf dem Podest.
Seine Erfolge verteilten sich auf Riesenslalom, Kombination, Slalom, Super-G und Parallelrennen. Besonders in der Kombination dominierte er jahrelang den Weltcup. Zwischen 2013 und 2020 gewann Pinturault sechs kleine Kristallkugeln in dieser Disziplin. 2021 holte er sich als Krönung auch den Gesamtweltcup.
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