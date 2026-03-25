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RTL-Königin Scheib

„Die Kugel bekommt einen ganz besonderen Platz!“

Ski Alpin
25.03.2026 06:30
Stolz auf sich: Julia Scheib bekommt heute die einzige Kugel für Österreich!
Stolz auf sich: Julia Scheib bekommt heute die einzige Kugel für Österreich!(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Fraisl
Von Georg Fraisl

Riesentorlauf-Königin Julia Scheib bekommt heute den wohlverdienten Lohn ihrer Traum-Saison, wird Österreichs einzige Ski-Kristallkugel dieser Saison entgegen nehmen. Vor dem letzten Saison-Auftritt sprach die Steirerin mit der „Krone“ über ihre Saison, den Stellenwert der Kugel und ihre Speed-Ambitionen. 

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„Krone“: Heute bekommst du die kleine Kugel für den Riesentorlauf-Weltcup – weißt du schon, wo sie zu Hause hinkommen wird?
Julia Scheib: „Nein, noch nicht. Aber ich bin keine, die sie in den Kasten räumen wird. Das ist schon etwas Großes. Diese Kristallkugel wird daheim einen ganz besonderen Platz bekommen.“

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