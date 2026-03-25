„Die Kugel bekommt einen ganz besonderen Platz!“

Riesentorlauf-Königin Julia Scheib bekommt heute den wohlverdienten Lohn ihrer Traum-Saison, wird Österreichs einzige Ski-Kristallkugel dieser Saison entgegen nehmen. Vor dem letzten Saison-Auftritt sprach die Steirerin mit der „Krone“ über ihre Saison, den Stellenwert der Kugel und ihre Speed-Ambitionen.
„Krone“: Heute bekommst du die kleine Kugel für den Riesentorlauf-Weltcup – weißt du schon, wo sie zu Hause hinkommen wird?
Julia Scheib: „Nein, noch nicht. Aber ich bin keine, die sie in den Kasten räumen wird. Das ist schon etwas Großes. Diese Kristallkugel wird daheim einen ganz besonderen Platz bekommen.“
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