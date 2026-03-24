Sporthandel trotzt Krise: Milliarden-Umsatz!

Die Zahlen zeigen: Österreichs Sporthandel ist ein wichtiger Motor für Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und den Tourismus. Zwar gab es 2025 ein leichtes Minus von 1,1 Prozent beim Umsatz, doch im Vergleich zu anderen Märkten steht Österreich stark da. Besonders spannend: Pro Kopf geben Menschen in Österreich deutlich mehr im Sportfachhandel aus als in Deutschland.