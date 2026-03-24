Sporthandel trotzt Krise: Milliarden-Umsatz!

Trotz Konsumflaute, Kostendruck und harter Jahre zeigt sich der österreichische Sportfachhandel erstaunlich robust: Im Jahr 2025 wurden im heimischen Sport- und Fahrradfachhandel 2,41 Milliarden Euro umgesetzt. Rund 14.370 Beschäftigte halten laut Verband der Sportartikelerzeuger und Sportartikelhändler (VSSÖ) die Branche am Laufen. Besonders der touristische Sporthandel sorgt weiter für Rückenwind.
Die Zahlen zeigen: Österreichs Sporthandel ist ein wichtiger Motor für Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und den Tourismus. Zwar gab es 2025 ein leichtes Minus von 1,1 Prozent beim Umsatz, doch im Vergleich zu anderen Märkten steht Österreich stark da. Besonders spannend: Pro Kopf geben Menschen in Österreich deutlich mehr im Sportfachhandel aus als in Deutschland.
Im Schnitt waren es laut VSSÖ hierzulande 261 Euro pro Person, in Deutschland dagegen nur 166 Euro. Für Michael Schineis, Sprecher des VSSÖ-Präsidiums, ist das ein klares Signal: Sport und Bewegung haben in Österreich einen besonders hohen Stellenwert.
Ein echter Trumpf des heimischen Sportfachhandels ist der Tourismus. Rund eine Milliarde Euro Umsatz werden allein im touristischen Sportfachhandel gemacht. Der Großteil davon kommt von internationalen Gästen – nämlich 70 bis 80 Prozent.
Besonders stark ist das Wintergeschäft: Bis zu 80 Prozent des touristischen Umsatzes fallen in den Monaten Dezember bis März an. Die starke Wintersaison 2025/26 mit guter Schneelage und hoher Auslastung gibt der Branche zusätzlichen Optimismus für 2026.
Werkstatt statt Warenkorb-Klick
Was den stationären Handel stark macht, ist vor allem eines: Service. Denn Skischuhe anpassen, E-Bikes individuell abstimmen oder Reparaturen durchführen – das kann der Online-Handel nur schwer ersetzen.
Auch im Fahrradsegment zeigt sich Österreich besonders stark. Der Anteil der E-Bikes am Fahrradumsatz liegt bei rund 80 Prozent – damit ist Österreich im D-A-CH-Raum Spitzenreiter.
Der Grund: Hierzulande spielt das Rad vor allem im Freizeit- und Tourismusbereich eine große Rolle. Während in Deutschland und der Schweiz das Fahrrad stärker als Alltagsverkehrsmittel genutzt wird, ist es in Österreich oft Teil des Freizeitvergnügens – und das bringt höhere Wertschöpfung.
Gleichzeitig könnte genau darin auch eine Chance für die Zukunft liegen: Der hohe E-Bike-Anteil könnte langfristig auch die Alltagsnutzung stärken – ein Thema, das mit Blick auf die Verkehrswende immer wichtiger wird.
Bemerkenswert: Während viele Handelsbranchen unter Druck stehen, konnte der Sportfachhandel 2025 bei den Beschäftigten sogar leicht zulegen. Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 14.370, ein Plus von 0,5 Prozent.
Dazu kommen 525 Lehrlinge, die in der Branche ausgebildet werden. Neben der klassischen Lehre gewinnen spezialisierte Berufe wie Sportgerätefachkraft oder Fahrradmechatroniker zunehmend an Bedeutung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.