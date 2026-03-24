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Weltcup-Dominator out

Platzt Odermatts Kristall-Traum nach 23 Sekunden?

Ski Alpin
24.03.2026 09:41
Marco Odermatt schied bereits im ersten Lauf aus.
Marco Odermatt schied bereits im ersten Lauf aus.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der große Showdown hätte es werden sollen zwischen Lucas Braathen und Marco Odermatt, ein Drama wurde es stattdessen für Letzteren. Der Weltcup-Dominator schied beim letzten Riesentorlauf der Saison bereits im ersten Durchgang aus ...

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Als erster Läufer hatte sich Odermatt am Dienstag in Hafjell aus dem Starthaus katapultiert. Der Plan: Mit einer guten Zeit vorlegen und die 48 Punkte Vorsprung auf Braathen verwalten.

Für Marco Odermatt war der Arbeitstag bereits nach wenigen Sekunden vorbei.
Für Marco Odermatt war der Arbeitstag bereits nach wenigen Sekunden vorbei.(Bild: AP/Marco Trovati)

Es sollte jedoch anders kommen, bereits nach 23 Fahrsekunden leistete sich der Schweizer einen groben Patzer und verhinderte gerade noch einen Sturz. Tempo und Zeit waren da jedoch bereits dahin und auch den Rhythmus schien Odermatt verloren zu haben. Zehn Sekunden später dann der endgültige Ausfall: Nach einer Rechtskurve rutschte der Gesamtweltcupsieger am Innenski aus und verpasste das anschließende Tor.

(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

„Ich wollte die Nummer nutzen, habe mich gut gefühlt“, erklärte der 28-Jährige anschließend im ORF-Interview. Auf Rechen-Spielchen habe er keine Lust gehabt und stattdessen riskiert. Der Plan ging nach hinten los ...

Hoffnung für Braathen und Meillard
Braathen, der kurz darauf mit der Bestzeit im Ziel abschwang, genügt somit ein vierter Platz, um sich die kleine Kristallkugel zu sichern. Und auch Loic Meillard befindet sich mit 89 Zählern Rückstand auf seinen Landsmann rein rechnerisch noch im Titelrennen ...

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