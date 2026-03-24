Platzt Odermatts Kristall-Traum nach 23 Sekunden?

Es sollte jedoch anders kommen, bereits nach 23 Fahrsekunden leistete sich der Schweizer einen groben Patzer und verhinderte gerade noch einen Sturz. Tempo und Zeit waren da jedoch bereits dahin und auch den Rhythmus schien Odermatt verloren zu haben. Zehn Sekunden später dann der endgültige Ausfall: Nach einer Rechtskurve rutschte der Gesamtweltcupsieger am Innenski aus und verpasste das anschließende Tor.