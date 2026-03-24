Vor Kugel-Duell: „Mikaela spürt Emmas Nähe“

Andreas Puelacher aus dem Tiroler Ort Oberhofen war zwölf Jahre lang Trainer der österreichischen Ski-Herren, acht davon sogar als Chef. Er stand Matthias Mayer bei seinen drei Olympia-Siegen zur Seite, managte auch einen Teil der acht Gesamt-Weltcupsiege von Marcel Hirscher. 2022 verließ Puelacher den ÖSV, der deutsche Skiverband schnappte sich den Experten für seine alpine Frauentruppe. Und der heute 61-Jährige führte das Mega-Talent Emma Aicher an die Weltspitze heran – in den kommenden zwei Tagen kämpft die 22-Jährige gegen die US-Rekord-Skifahrerin Mika Shiffrin um die große Weltcup-Kugel der Damen.