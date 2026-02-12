Conny Hütter emotional: „Das ist etwas Besonderes“

„Ich musste heute all-in gehen“

„Anscheinend brauche ich ein bissi einen Druck in meinem Leben. Ich habe gewusst, dass ich zum letzten Mal die Ringe im Starthaus stehe. Ich musste heute all-in gehen“, schilderte Hütter im ORF-Interview. Und in ihrem achten Olympia-Rennen hat's geklappt: „Es waren ein paar Fehler drinnen, aber wurscht. Diese Medaille ist schon etwas Besonderes!“ Was für ein Olympia-Märchen!