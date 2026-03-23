Ein echter „Peng“ für das Radspektakel des Jahres

„Wir haben uns monatelang den Kopf zerbrochen. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, vier typische Momente der langen Geschichte der Rundfahrt festhalten und auch den Radsport Kunst- und Kulturobjekt zu zeigen. Wir beide lieben den Radsport und durften unglaubliche Dinge bei der Tour de France und Österreich Rundfahrt erleben“, erklärten „Peng“ und Seidl.