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Tour of Austria

Ein echter „Peng“ für das Radspektakel des Jahres

Salzburg: Sport-Nachrichten
23.03.2026 15:30
Günther „Peng“ Mayer, Herman Seidl und Bürgermeister Bernhard Auinger (v. li.).
Günther „Peng“ Mayer, Herman Seidl und Bürgermeister Bernhard Auinger (v. li.).(Bild: Christoph Nister)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Die Tour of Austria, vormals Österreich-Radrundfahrt, feiert in diesem Jahr ihre 75. Ausgabe. Dafür wurde die Brücke zur Kultur geschlagen und mit Günter Mayer ein Künstler engagiert, der ein Sujet für das Jubiläum malte. Indes gibt es tolle Nachrichten, was die Zukunft der Tour in Salzburg betrifft.

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Die 75. Ausgabe der Tour of Austria rollt in Bälde durch das Land!

Das wird von den Organisatoren entsprechend zelebriert und aufbereitet – Spezial-Sujet und vier Cartoons inklusive. 

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Dafür verantwortlich zeichnet Günter Mayer, ein bekanntler Künstler aus Oberösterreich. Sein Spitzname: „Peng“! Dieser stellte seine Werke am Montag im Fotohof Salzburg aus, wo auch der zweifache Gesamtsieger Gerrit Glomser und die Verbandspräsidenten Thomas Hödlmoser (Salzburger Landesverband) und Harald Mayer (Cycling Austria) vorbeischauten. Die Idee entstand durch Fotograf Hermann Seidl und Tour-Direktor Thomas Pupp.

„Wir haben uns monatelang den Kopf zerbrochen. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, vier typische Momente der langen Geschichte der Rundfahrt festhalten und auch den Radsport Kunst- und Kulturobjekt zu zeigen. Wir beide lieben den Radsport und durften unglaubliche Dinge bei der Tour de France und Österreich Rundfahrt erleben“, erklärten „Peng“ und Seidl.

Indes schwärmte Pupp von der exzellenten Zusammenarbeit mit Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger und verkündete, dass man auch in den kommenden Jahren im Bundesland Halt machen werde.

In diesem Jahr führt eine Etappe wieder nach St. Johann/Alpendorf, der österreichischen „Mauer von Huy“, wie die Verantwortlichen mit einem Grinser erklärten.

Für 2027 könnte es eine Rückkehr auf den Gaisberg geben, deutete Pupp an. Das hänge allerdings davon ab, dass von den Behörden alles genehmigt wird. Im Vorjahr kehrte die Rundfahrt nach einem halben Jahrhundert auf den Salzburger Hausberg zurück und begeisterte dabei Tausende Zuschauer.

Alternativ ist auch eine Sprintetappe mit Zielankunft in der Stadt Salzburg nicht auszuschließen.

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