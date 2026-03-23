Ein echter „Peng“ für das Radspektakel des Jahres

Die Tour of Austria, vormals Österreich-Radrundfahrt, feiert in diesem Jahr ihre 75. Ausgabe. Dafür wurde die Brücke zur Kultur geschlagen und mit Günter Mayer ein Künstler engagiert, der ein Sujet für das Jubiläum malte. Indes gibt es tolle Nachrichten, was die Zukunft der Tour in Salzburg betrifft.
Die 75. Ausgabe der Tour of Austria rollt in Bälde durch das Land!
Das wird von den Organisatoren entsprechend zelebriert und aufbereitet – Spezial-Sujet und vier Cartoons inklusive.
Dafür verantwortlich zeichnet Günter Mayer, ein bekanntler Künstler aus Oberösterreich. Sein Spitzname: „Peng“! Dieser stellte seine Werke am Montag im Fotohof Salzburg aus, wo auch der zweifache Gesamtsieger Gerrit Glomser und die Verbandspräsidenten Thomas Hödlmoser (Salzburger Landesverband) und Harald Mayer (Cycling Austria) vorbeischauten. Die Idee entstand durch Fotograf Hermann Seidl und Tour-Direktor Thomas Pupp.
„Wir haben uns monatelang den Kopf zerbrochen. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, vier typische Momente der langen Geschichte der Rundfahrt festhalten und auch den Radsport Kunst- und Kulturobjekt zu zeigen. Wir beide lieben den Radsport und durften unglaubliche Dinge bei der Tour de France und Österreich Rundfahrt erleben“, erklärten „Peng“ und Seidl.
Indes schwärmte Pupp von der exzellenten Zusammenarbeit mit Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger und verkündete, dass man auch in den kommenden Jahren im Bundesland Halt machen werde.
In diesem Jahr führt eine Etappe wieder nach St. Johann/Alpendorf, der österreichischen „Mauer von Huy“, wie die Verantwortlichen mit einem Grinser erklärten.
Für 2027 könnte es eine Rückkehr auf den Gaisberg geben, deutete Pupp an. Das hänge allerdings davon ab, dass von den Behörden alles genehmigt wird. Im Vorjahr kehrte die Rundfahrt nach einem halben Jahrhundert auf den Salzburger Hausberg zurück und begeisterte dabei Tausende Zuschauer.
Alternativ ist auch eine Sprintetappe mit Zielankunft in der Stadt Salzburg nicht auszuschließen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.