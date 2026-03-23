Fact Check
Is Kickl’s fuel price magic just a sham?
The black-red-pink fuel price cap didn’t go over well with either the blue voters or FPÖ politicians. Yet it would be so easy to ensure cheaper prices at the pumps. At least, if Herbert Kickl has his way. Krone+ examined the FPÖ leader’s proposal.
Herbert Kickl’s plan would cost around 3.4 billion euros. Under the plan, the state would waive the entire CO2 tax and, in addition, charge only half the mineral oil tax on diesel and gasoline—and consumers would pay 1.50 euros per liter for diesel and 1.30 euros per liter for gasoline.
The plan is to offset the costs by cutting aid to Ukraine, eliminating ideological climate and transition subsidies, and leveraging fuel tourism and economic effects. But is Kickl’s magic trick really that simple? Let’s go through the points one by one:
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