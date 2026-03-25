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Oster-Gewinnspiel 2026

25. März: iPad & Beurer Zahnbürsten gewinnen

Ostern
25.03.2026 00:01
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Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich einen dieser attraktiven Tagespreise.
Nutzen Sie Ihre Gewinnchance und holen Sie sich einen dieser attraktiven Tagespreise.(Bild: Krone Kreativ)
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Von Promotion

Sichern Sie sich jetzt Ihre Gewinnchance: Gewinnen Sie eines von 30 Beurer SC50 Schallzahnbürsten-Sets oder eines von 7 Apple iPad 10 inklusive Krone Digital-Jahresabo, mit dem Sie rund um die Uhr alle Nachrichten flexibel online lesen können. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Die Tagespreise:  

  • 30x Beurer Zahnbürsten-Set
    Die Beurer SC50 Schallzahnbürste sorgt mit moderner Schalltechnologie für eine gründliche und schonende Zahnreinigung. Das praktische Set besteht aus den Farben Mint und Midnight.
  • 7x Apple iPad (10,9", Wi-Fi, 64 GB) inkl. 1 Jahr Krone Digital-Abo
    Das Apple iPad der 10. Generation überzeugt mit seinem großen 10,9-Zoll-Display, starker Performance und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – ideal zum Surfen, Streamen oder Arbeiten. Zusätzlich erhalten Sie ein Krone Digital-Jahresabo und können damit rund um die Uhr aktuelle Nachrichten, spannende Geschichten und exklusive Inhalte bequem online lesen.

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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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