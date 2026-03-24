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Teamflügel Damböck

Auch dank Familie und Vertrauen zum großen Wurf

Handball
24.03.2026 18:30
Flügel Eric Damböck glänzte im Team.
Flügel Eric Damböck glänzte im Team.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Letzten Sommer auf Klubsuche. Dann in der dritten deutschen Liga untergekommen – und jetzt drehte Flügel Eric Damböck sogar im Nationalteam auf. Der Ex-Fiver vertrat im Test gegen Nordmazedonien Stamm-Linksaußen Frimmel und wurde prompt Topscorer. Dazu freute ihn der erste Geburtstag seiner Tochter.

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Luftballons. Torte und Geschenke – so feierte Eric Damböck am Dienstag den 1. Geburtstag von Tochter Malia. „Richtig schön, mit der Familie zusammenzusein – Vicky und die Kleine, die ja sonst in Wien sind, geben mir extrem viel Kraft.“

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