Auch dank Familie und Vertrauen zum großen Wurf

Letzten Sommer auf Klubsuche. Dann in der dritten deutschen Liga untergekommen – und jetzt drehte Flügel Eric Damböck sogar im Nationalteam auf. Der Ex-Fiver vertrat im Test gegen Nordmazedonien Stamm-Linksaußen Frimmel und wurde prompt Topscorer. Dazu freute ihn der erste Geburtstag seiner Tochter.