Auch dank Familie und Vertrauen zum großen Wurf

Letzten Sommer auf Klubsuche. Dann in der dritten deutschen Liga untergekommen – und jetzt drehte Flügel Eric Damböck sogar im Nationalteam auf. Der Ex-Fiver vertrat im Test gegen Nordmazedonien Stamm-Linksaußen Frimmel und wurde prompt Topscorer. Dazu freute ihn der erste Geburtstag seiner Tochter.
Luftballons. Torte und Geschenke – so feierte Eric Damböck am Dienstag den 1. Geburtstag von Tochter Malia. „Richtig schön, mit der Familie zusammenzusein – Vicky und die Kleine, die ja sonst in Wien sind, geben mir extrem viel Kraft.“
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