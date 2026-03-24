Haaland verschenkt teuerstes Buch Norwegens

Eine Bedingung

Eine Bedingung hat der Fußballstar von Manchester City aber gestellt. „Ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Bryne und Jæren, stammen“, zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. „Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.“