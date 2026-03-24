Haaland verschenkt teuerstes Buch Norwegens

Norwegens Stürmerstar Erling Haaland (25) hat das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes gekauft – und dann verschenkt.
Für 1,3 Millionen Kronen (115.000 Euro) erwarb er mit seinem Vater eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594. Behalten will er es aber nicht. „Ich war nie ein großer Leser“, sagte er laut Mitteilung seiner Heimatkommune Time. Dieser hat er das Buch nun dauerhaft überlassen, konkret der Bibliothek der Stadt Bryne, in der er aufgewachsen ist.
Eine Bedingung
Eine Bedingung hat der Fußballstar von Manchester City aber gestellt. „Ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Bryne und Jæren, stammen“, zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. „Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.“
Lesewettbewerb
Mit dem Buch soll im kommenden Schuljahr ein Lesewettbewerb an Schulen in der Kommune verbunden sein. Der Preis: ein Besuch des Osloer Fußballstadions Ullevaal zu einem Spiel mit Haaland und der norwegischen Nationalmannschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.