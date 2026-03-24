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„Nie ein großer Leser“

Haaland verschenkt teuerstes Buch Norwegens

Fußball International
24.03.2026 22:15
Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: EPA/TERJE PEDERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Norwegens Stürmerstar Erling Haaland (25) hat das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes gekauft – und dann verschenkt.

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Für 1,3 Millionen Kronen (115.000 Euro) erwarb er mit seinem Vater eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594. Behalten will er es aber nicht. „Ich war nie ein großer Leser“, sagte er laut Mitteilung seiner Heimatkommune Time. Dieser hat er das Buch nun dauerhaft überlassen, konkret der Bibliothek der Stadt Bryne, in der er aufgewachsen ist.

(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Eine Bedingung
Eine Bedingung hat der Fußballstar von Manchester City aber gestellt. „Ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Bryne und Jæren, stammen“, zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. „Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.“

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Erling Haaland soll mindestens 6,5 Millionen Euro für seine neue Villa ausgegeben haben.
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24.03.2026

Lesewettbewerb 
Mit dem Buch soll im kommenden Schuljahr ein Lesewettbewerb an Schulen in der Kommune verbunden sein. Der Preis: ein Besuch des Osloer Fußballstadions Ullevaal zu einem Spiel mit Haaland und der norwegischen Nationalmannschaft.

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