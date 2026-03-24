Italien: Justiz-Staatssekretär zurückgetreten

Nicht nur Delmastro ist am Dienstag zurückgetreten. Auch die Kabinettschefin im Justizministerium Giusi Bartolozzi reichte ihre Demission ein. Sie war unter Beschuss geraten, weil sie vor dem Referendum die italienische Justiz scharf kritisiert hatte. So hatte sie betont, dass das Ziel der Justizreform darin bestand, die Justiz von den politisch beeinflussten Richtern zu befreien, die ihrer Ansicht nach gegen die Regierung wie ein „Exekutionskommando“ agierten.