Qualifikant sensationell im Miami-Viertelfinale

„Alle Spanier haben das versucht“

Im Tiebreak wehrte Landaluce mit einem Backhand-Winner einen Matchball ab. „Alle Spanier haben das versucht. Sie haben mit Kampfgeist gespielt – Ferrero, Ferrer, Nadal, Carlitos (Alcaraz, Anm.). Ich habe sie mir meine ganze Karriere lang angeschaut, also musste ich es auch versuchen.“