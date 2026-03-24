Einkaufzentren sollen auch zu Ärztezentren werden!

Einkaufen, Flanieren und bald auch gleich zum Arzt gehen? Was nach einem neuen Trend aus den USA klingt, wird in Österreich bald Realität. Die SES, Österreichs größte Shopping-Center-Betreiberin und Tochter des Handelsriesen Spar, will den Service in ihren Standorten ausbauen. Im Innsbrucker Sillpark entsteht der erste „Gesundheitspark“ in einem Einkaufszentrum – und das ist erst der Anfang.