Daumen gerettet! Aber PlayStation-Verbot für Lang

„Auf der Toilette nicht gerade ideal“

Doch eingeschränkt ist Lang allemal! „Es ist auch bei ganz alltäglichen Dingen unpraktisch: Ich bin Rechtshänder, das ist auf der Toilette nicht gerade ideal. Und PlayStation spielen geht auch nicht wirklich, aber zum Glück spielt man Fußball mit den Füßen. Außerdem bekomme ich bei allem gute Hilfe.“