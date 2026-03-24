Daumen gerettet! Aber PlayStation-Verbot für Lang

Zwei Operationen waren nötig, um den Daumen von Galatasaray-Star Noa Lang nach dem kuriosen Unfall in der Champions League gegen Liverpool zu retten. Am Dienstag sprach der 26-jährige Niederländer erstmals darüber ...
„Ich habe meinen Daumen noch, er sitzt noch fest, und laut dem Arzt wird er überleben“, so Lang in einem Interview im Oranje-Camp.
Der Stürmer bestätigte, dass sich beim Unfall sogar die Spitze seines Daumens abgelöst hatte, die Ärzte den Finger jedoch retten konnten.
„Auf der Toilette nicht gerade ideal“
Doch eingeschränkt ist Lang allemal! „Es ist auch bei ganz alltäglichen Dingen unpraktisch: Ich bin Rechtshänder, das ist auf der Toilette nicht gerade ideal. Und PlayStation spielen geht auch nicht wirklich, aber zum Glück spielt man Fußball mit den Füßen. Außerdem bekomme ich bei allem gute Hilfe.“
Noa Lang hatte sich im Champions-League-Achtelfinale in Liverpool nach einem Zweikampf zwischen zwei Werbebanden den Daumen eingeklemmt, blutete stark und erhielt sogar Sauerstoff. Er wurde auf einer Trage in die Umkleidekabine gebracht und später aufgrund einer tiefen Schnittwunde im Krankenhaus zweimal operiert.
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