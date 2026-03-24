Jannik Sinner luchst Djokovic Masters-Rekord ab

Mit seinem Sieg gegen Corentin Moutet beim Masters-1000-Turnier in Miami, das ihm das Achtelfinale bescherte, hat Jannik Sinner eine neue Bestmarke aufgestellt, die bislang Superstar Novak Djokovic innehatte.
Beim 6:1-6:4-Erfolg über den Franzosen fixierte der Südtiroler 25 Satzgewinne am Stück bei Turnieren der Masters-1000-Serie. Bislang stand der Rekord bei 24 – aufgestellt von Djokovic.
„Natürlich bin ich happy darüber. Aber es war nicht meine Absicht, hier anzutreten, um Rekorde zu brechen“, nahm Sinner den neuen Rekord gelassen hin. Er blickte lieber voraus auf das Achtelfinalduell mit dem US-Amerikaner Alex Michelsen.
Turniersieg auf dem Silbertablett
Nach den frühen Ausrutschern des Weltranglistenersten Carlos Alcaraz und auch von Daniil Medwedew ist eigentlich alles angerichtet für den Turniererfolg des 24-Jährigen, der zuletzt in Indian Wells triumphiert hatte.
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