Autofahrer überlebt Erdrutsch wie durch ein Wunder

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Samstag auf der Straße zwischen Antalya und Mersin im Bezirk Aydıncık im Süden des Landes. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein Hang löst und eine massive Gerölllawine auf die Fahrbahn niedergeht. Innerhalb weniger Augenblicke wird ein Fahrzeug vollständig verschüttet.