Naturgewalt schlägt zu
Autofahrer überlebt Erdrutsch wie durch ein Wunder
Es sind Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden: Eine Dashcam filmt, wie plötzlich tonnenweise Erde und Gestein auf eine Küstenstraße in der Türkei stürzen – und ein fahrendes Auto unter sich begraben. Was danach passiert, wirkt beinahe wie ein Wunder.
Der Vorfall ereignete sich vergangenen Samstag auf der Straße zwischen Antalya und Mersin im Bezirk Aydıncık im Süden des Landes. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein Hang löst und eine massive Gerölllawine auf die Fahrbahn niedergeht. Innerhalb weniger Augenblicke wird ein Fahrzeug vollständig verschüttet.
Am Steuer saß ein 44-jähriger Mann, der von den herabstürzenden Erdmassen überrascht wurde und keine Möglichkeit mehr hatte, auszuweichen. Laut Berichten verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, während dieses unter der Last von Erde und Steinen begraben wurde.
Rettung unter Zeitdruck
Die Einsatzkräfte rückten rasch zur Unfallstelle aus. Sie mussten das verschüttete Auto zunächst freilegen, um den Fahrer bergen zu können. Trotz der dramatischen Situation kam der Mann mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Behörden nicht.
Straße gesperrt – Warnung an Autofahrer
Der Erdrutsch ereignete sich nach starken Regenfällen in der Region. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt, während Einsatzkräfte die Geröllmassen beseitigten. Behörden warnten zudem vor weiteren möglichen Erdrutschen und riefen Autofahrer dazu auf, die Strecke vorerst zu meiden.
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