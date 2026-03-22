South Tyrolean Wins Double
Seven hundredths! Dominik Paris spoils the ÖSV party
Dominik Paris prevented an Austrian one-two finish in Kvitfjell. Following his victory in the downhill, the South Tyrolean also triumphed in the super-G on Sunday. Vincent Kriechmayr finished second, with Raphael Haaser coming in third.
Dominik Paris snatched the victory from Vincent Kriechmayr in the season’s final speed race. The Italian was a mere 0.07 seconds faster than the Upper Austrian in Sunday’s Super-G, securing the Kvitfjell double just as he did last year. Raphael Haaser, finishing third (+0.38), secured another red-white-red podium finish—the eighth overall in seven World Cup races this winter.
While Paris celebrated his eighth Kvitfjell victory, the top Swiss stars played only supporting roles at the season finale. Olympic champion Franjo von Allmen finished tenth, and overall World Cup winner Marco Odermatt landed outside the points (19th) after a botched run. Kitzbühel winner Giovanni Franzoni (ITA) finished fifth behind Alexis Monney (SUI). Marco Schwarz placed eighth, while the other Austrians trailed significantly: Lukas Feurstein, who had won last year’s final in Sun Valley ahead of Haaser, tied with Odermatt for 19th, and Stefan Babinsky finished 22nd, just ahead of Daniel Hemetsberger.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.