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Opfer war 7 Jahre alt

Fußballtor stürzt um und tötet Buben in Bayern

Ausland
21.03.2026 21:37
(Bild: Sigtrix - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreckliches Drama in Erlangen in Mittelfranken: Vor einem Fußballspiel stürzte ein Fußballtor um und fiel auf einen Siebenjährigen. Der Bub wurde noch ins Krankenhaus eingeliefert, erlag aber dort seinen Verletzungen.

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Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag am Sportplatz des FSV Erlangen-Bruck. Die Mannschaft hatte sich gerade auf ein Landesligaspiel vorbereitet, als auf einem Nebenplatz das Fußballtor umstürzte, berichtete die „Fränkische Landeszeitung“.

Das Tor traf den Buben, der sich schwerste Verletzungen zuzog. Das Opfer wurde ins Spital gebracht, aber die Ärzte konnten das Leben des Siebenjährigen nicht retten. 

Genaue Unfallursache noch unklar
Wie es zu dem fatalen Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Gutachter wurde bestellt, der den Ablauf der Tragödie untersuchen soll. Mehrere Kriseninterventionsteams waren vor Ort, um die geschockten Augenzeugen zu betreuen.

Beide Mannschaften einigten sich darauf, das Fußballspiel wegen des Vorfalls abzusagen. „Eine absolut richtige und nachvollziehbare Entscheidung”, erklärte der Trainer des SVG Steinachgrund, Thomas Guter.

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