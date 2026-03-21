Abschiedsshow nach dem Überraschungs-Rücktritt

Eine Show zum Abschied

Zum Weltcup-Finale nach Norwegen ist Hintermann aber doch noch angereist. Die etwa 1500 Kilometer lange Anreise mit dem Auto nahm er in Kauf, um sich gebührend aus dem Weltcup zu verabschieden. Schon im Vorfeld war deshalb klar, dass er in Kvitfjell nicht mehr um ein Ergebnis fahren wird.