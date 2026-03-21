So sieht Havel seine Zukunft im Nationalteam

Die Zukunft von Torjäger Elias Havel ist gesichert. Der Leihspieler bleibt den Hartbergern über den Sommer hinaus erhalten, die Option wurde gezogen. Für den Wiener ist das auch emotional eine Art Befreiung. Wie nun sein Tor-Knoten im Frühjahr platzen soll und warum er Sonntag-Gegner Austria besonders gerne hat.