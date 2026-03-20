Ziemlich trüber Frühlingsstart in der Steiermark

Wochenbeginn wird wieder freundlicher

Am Sonntag dominieren dann weiter die Wolken. Niederschläge sind vor allem im Bereich Pack und Koralm immer wieder möglich – in Richtung Nordwesten wird’s etwas freundlicher. Und es wird mit neun bis 14 Grad zumindest etwas wärmer. „Wirklich besser wird das Wetter aber erst mit Wochenbeginn. Am Montag erwartet uns ein freundlicher Sonnen-Wolken-Mix – die Temperaturen werden spätestens am Dienstag dann überall zweistellig und liegen zwischen zehn und 15 Grad.“