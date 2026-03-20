Ziemlich trüber Frühlingsstart in der Steiermark

Trübe Aussichten für das erste Frühlingswochenende in der Steiermark: Die Sonne lässt sich nur selten blicken, vor allem am Samstag wartet viel Regen. Die Schneefallgrenze sinkt.
Am Freitag begann zwar auch der kalendarische Frühling (meteorologisch ging’s ja schon am 1. März mit dem Lenz los), doch das Wetter spielt da an diesem Wochenende nur bedingt mit. „Uns streift ein aus Polen kommendes Höhentief. Das sorgt für ein relativ unbeständiges Wetter mit vielen Wolken“, weiß Meteorologe Christoph Matella von Ubimet.
Vor allem in der Obersteiermark geht der Samstag so schon mit Niederschlag los, im Tagesverlauf ist dann Regen nirgendwo auszuschließen. Die Schneefallgrenze sinkt im Ennstal auf unter 1000 Meter. „Aber mehr als ein paar Zentimeter werden nicht zusammenkommen“, sagt Matella. Die Temperaturen bleiben gedämpft, bei sieben bis maximal elf Grad in Bad Radkersburg.
Wochenbeginn wird wieder freundlicher
Am Sonntag dominieren dann weiter die Wolken. Niederschläge sind vor allem im Bereich Pack und Koralm immer wieder möglich – in Richtung Nordwesten wird’s etwas freundlicher. Und es wird mit neun bis 14 Grad zumindest etwas wärmer. „Wirklich besser wird das Wetter aber erst mit Wochenbeginn. Am Montag erwartet uns ein freundlicher Sonnen-Wolken-Mix – die Temperaturen werden spätestens am Dienstag dann überall zweistellig und liegen zwischen zehn und 15 Grad.“
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