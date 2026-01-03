Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teamkollege verstorben

Biathlet geschockt: „Fand ihn leblos im Zimmer“

Wintersport
03.01.2026 09:32
Johan-Olav Botn beim Weltcup in Hochfilzen
Johan-Olav Botn beim Weltcup in Hochfilzen(Bild: AP/Matthias Schrader)

„Ich fand ihn leblos in seinem Zimmer“: Der norwegische Biathlet Johan-Olav Botn äußerte sich erstmals zum Tod seines Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken.

0 Kommentare

Am 23. Dezember hatte Botn den 27-Jährigen tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavaze gefunden. „Sivert und ich wollten an diesem Morgen um 9 Uhr Skifahren. Ich wollte kurz bei ihm vorbeigehen, um den Autoschlüssel zu holen und ein paar Ski und Stöcke aus dem Auto zu nehmen“, schilderte Botn im Gespräch mit dem norwegischen Sender TV2.

Sivert Guttorm Bakken
Sivert Guttorm Bakken(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

„Ich sah, dass er völlig leblos und kreidebleich im Gesicht war. Ich verstand sofort, dass er tot war“, so der Gesamtweltcupführende. „Es war ein Schockzustand, in dem man nichts fühlt, sondern nur versucht zu helfen.“

„Nichts Illegales“
Bakken hatte sich mit anderen Teamkollegen zum Training in Italien aufgehalten. Bei seinem Auffinden trug er eine Höhentrainingsmaske. Die Todesursache ist weiter unklar, die Ergebnisse der Autopsie könnten erst im März vorliegen.

Lesen Sie auch:
Sivert Guttorm Bakken war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè ...
Tragödie um Biathleten
Bakken-Familie und Verband schalten Anwälte ein
26.12.2025
Autopsie angeordnet
Norweger Bakken trug Höhenmaske bei seinem Tod
25.12.2025
Er wollte zu Olympia
Norwegischer Kugelgewinner stirbt im Trainingscamp
23.12.2025

Botn forderte, auf Spekulationen bis zum Abschluss der Ermittlungen zu verzichten. Zudem betonte er, dass Bakken, mit dem er schon im Nachwuchs zusammen war, „nichts Illegales“ getan habe. Für seinen toten Freund will er nun weiterkämpfen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
198.148 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
197.081 mal gelesen
Archivbild
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
172.357 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Wintersport
RTL in Kranjska Gora
LIVE: Scheib auf Rang drei, Robinson schon draußen
Teamkollege verstorben
Biathlet geschockt: „Fand ihn leblos im Zimmer“
„Das war schon hart“
Tournee: ÖSV-Adler bekamen üble Hassnachrichten
Rote Karte bei Tournee
„Was soll das?“ Widhölzl schüttelt mit dem Kopf
ÖSV-Team betroffen:
Liensberger? „Zeigt, wie gefährlich der Sport ist“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf