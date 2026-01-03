Biathlet geschockt: „Fand ihn leblos im Zimmer“

Am 23. Dezember hatte Botn den 27-Jährigen tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavaze gefunden. „Sivert und ich wollten an diesem Morgen um 9 Uhr Skifahren. Ich wollte kurz bei ihm vorbeigehen, um den Autoschlüssel zu holen und ein paar Ski und Stöcke aus dem Auto zu nehmen“, schilderte Botn im Gespräch mit dem norwegischen Sender TV2.