Traurige Gewissheit! Olympiasiegerin Dahlmeier tot

Nun herrscht traurige Gewissheit: Laura Dahlmeier ist tot! Die ehemalige deutsche Biathletin ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Das teilte ihr Management am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Rettungsaktion zur Bergung sei erfolglos geblieben und deshalb eingestellt worden. Die 31-Jährige verunglückte bereits am Montag durch einen Steinschlag am Laila Peak.