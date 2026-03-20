Tritt Shiffrin nach dem Weltcup-Finale zurück?

Sportliche Anreize für eine Fortsetzung ihrer Karriere gibt es für Shiffrin ohnehin nicht mehr so viele. Immer wieder neue Rekorde aufstellen, daran scheint sie ihre Karriereplanung nicht zu orientieren. „Ich denke darüber nach, wie ich meine Karriere beenden soll. Ich sehe es bei anderen Athleten und Teamkollegen, wie sie den Schritt verkünden. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre. Deswegen habe ich darauf noch keine Antwort“, sagte sie im Februar im Gespräch mit „Sport1“.