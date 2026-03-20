Tritt Shiffrin nach dem Weltcup-Finale zurück?

Es wäre ein Ski-Beben! Tritt Mikaela Shiffrin nach dem anstehenden Weltcup-Finale in Norwegen zurück? Und das auch noch zusammen mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde? Entsprechende Gerüchte machen derzeit die Runde – und es gibt durchaus einige Anhaltspunkte dafür.
Zunächst steht für Shiffrin der große sportliche Showdown an. In Kvitfjell und Lillehammer kämpft die US-Amerikanerin gegen die Deutsche Emma Aicher um die große Kristallkugel. Für einen spannenden Showdown im hohen Norden ist alles angerichtet. Doch kommt der große Knall eigentlich erst nach Ende des sportlichen Wettkampfs?
Darüber wird derzeit jedenfalls spekuliert. Der „Blick“ etwa hat den Verdacht, dass Shiffrin nach Ende dieser Saison zusammen mit ihrem Partner Aleksander Aamodt Kilde einen Schlussstrich unter ihre Karriere als Skiprofi ziehen möchte.
Gedanken über das Karriereende
Anhaltspunkte dafür gibt es tatsächlich. Denn bisher reagierte die US-Amerikanerin ausweichend auf Fragen nach ihrer sportlichen Zukunft. „Ich spüre, dass sich in meiner Karriere eine Art Übergang nähert, aber ich weiß nicht, wie dieser aussehen wird, und ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll“, erklärte die 31-Jährige nach Olympia-Gold im Slalom.
Sportliche Anreize für eine Fortsetzung ihrer Karriere gibt es für Shiffrin ohnehin nicht mehr so viele. Immer wieder neue Rekorde aufstellen, daran scheint sie ihre Karriereplanung nicht zu orientieren. „Ich denke darüber nach, wie ich meine Karriere beenden soll. Ich sehe es bei anderen Athleten und Teamkollegen, wie sie den Schritt verkünden. Ich weiß nicht, wie das für mich wäre. Deswegen habe ich darauf noch keine Antwort“, sagte sie im Februar im Gespräch mit „Sport1“.
Einige heftige Erfahrungen
Denn in den vergangenen Jahren gab es auch einige Einschnitte in ihrem Leben, die nachhaltige Spuren hinterlassen haben. Allen voran der tragische Tod ihres Vaters. Aber auch die schwere Verletzung und lange Leidenszeit von Partner Kilde und ihre eigene Verletzung im vergangenen Jahr.
Der Norweger hat seine eigene Saison vorzeitig beendet und feuert Mika seither im Zielraum an. Die Fortsetzung seiner Karriere erscheint ohnehin ungewiss. Gemeinsam plant das Paar zudem schon allmählich eine Familie, wie Shiffrin zuletzt verraten hat. Vielleicht könnte der mögliche Gewinn der großen Kristallkugel am Ende den idealen Anlass für den großen Abschied vom Skizirkus bieten ...
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