Technik-Spezialistin beendet ihre Ski-Karriere

Die Slowenin Ana Bucik Jogan stellt ihre Skier nach der laufenden Weltcupsaison in den Keller!
Die Entscheidung ist gefallen! Mit Saisonende wird Ana Bucik Jogan ihre Karriere beenden. Der Riesentorlauf am Samstag sowie der Slalom am Sonntag in Kranjska Gora werden somit ihre letzten Heimrennen sein.
„Wochenende voller Emotionen“
„Ein Wochenende voller Emotionen, das ich gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden erleben möchte“, schreibt die 32-Jährige via Instagram. Zudem verspricht sie: „Bis zum Ende der Saison werde ich mein Bestes geben, jedes Rennen genießen und mit ganzem Herzen Ski fahren!“
Seit 2014 fuhr Bucik Jogan im Weltcup. Ihren größten Erfolg feierte die Technik-Spezialistin 2018 mit dem dritten Platz in der Kombination in der Lenzerheide.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.