Ex-Ski-Weltmeisterin beendet Karriere nach Saison

Das Weltcupfinale am kommenden Wochenende in Kvitfjell wird gleichzeitig zum Finale der Ski-Karriere von Ilka Stuhec. Das hat die Slowenin am Wochenende bestätigt. Auf eine besondere Abschiedsshow will die 35-Jährige aber bewusst verzichten.
„Ich kann bestätigen, dass das Weltcupfinale in Norwegen die letzte Station meiner Ski-Karriere sein wird“, bestätigte Stuhec gegenüber slowenischen Medien. Dabei betonte die ehemalige Abfahrtsweltmeisterin, dass sie auf einen besonderen Abschiedsauftritt verzichten möchte.
Ein würdiger Abschluss ihrer Karriere
Es soll ein würdiges Finale einer beeindruckenden Karriere werden: „Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen. Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein.“
Stuhec konnte in ihrer langen Weltcup-Karriere insgesamt elf Rennen für sich entscheiden. 2016/17 holte sie die Abfahrts-Kristallkugel und jene in der Kombination. 2017 wurde die Slowenin schließlich in St. Moritz Weltmeisterin in der Abfahrt. Einen Titel, den sie zwei Jahre später in Aare zudem verteidigen konnte.
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