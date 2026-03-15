Ex-Ski-Weltmeisterin beendet Karriere nach Saison

Ein würdiger Abschluss ihrer Karriere

Es soll ein würdiges Finale einer beeindruckenden Karriere werden: „Ich möchte in den letzten beiden Rennen so abschneiden wie immer – maximal vorbereitet und wettbewerbsfähig, um die schnellste Zeit zu erzielen. Nach dem kommenden Sonntag wird für alles andere noch genügend Zeit sein.“