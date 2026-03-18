Der Krieg könnte Tottenham in die Karten spielen

Dass Tottenham es ernst meint, belegt wohl auch der Umstand, dass Guirassy in den letzten fünf Spielen von den „Spurs“ direkt im Stadion beobachtet wurde. Einschlägige Gespräche über einen möglichen Transfer sollen schon laufen. Und damit vermutlich auch über die Ablösesumme. Eine solche müsste Tottenham nämlich hinlegen, läuft Guirassys Vertrag bei Dortmund doch noch bis 2028. Und: Die darin installierte Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro gilt laut „Bild“ nur für ausgewählte Spitzenklubs wie Barca, Real oder eben die Saudis. Aber nicht für Tottenham. Der Deal könnte also richtig teuer werden.