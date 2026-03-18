Höchster Offizier in NÖ widerspricht dem Kanzler

Für Niederösterreichs Landesmilitärkommandant Georg Härtinger steht fest, dass die Frage einer Verlängerung des Grundwehrdienstes die Politik zu klären hat.
Knapp und klar – so sollte militärische Kommunikation sein. Und Brigadier Georg Härtinger ist diesbezüglich durch und durch Soldat. Der Landesmilitärkommandant von Niederösterreich redet nicht um den heißen Brei herum – auch nicht bei so heiklen Themen wie der Verlängerung des Wehrdienstes.
Klare Worte des Kommandanten
Er sei für eine Verlängerung, stellte der oberste Offizier des Landes anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums der Stellungskommission in St. Pölten fest. Die von Heeresministerin Klaudia Tanner eingesetzte Kommission habe für die Zukunft einen achtmonatigen Grundwehrdienst mit zwei Monaten verpflichtenden Milizübungen empfohlen, und er sehe keinen Grund, daran zu zweifeln.
Härtinger legt sich sogar noch weiter fest. Denn die von Bundeskanzler Christian Stocker ins Spiel gebrachte Volksbefragung zur Verlängerung des Wehrdienstes halte er „für wenig zweckmäßig“, erklärt der Militärkommandant. Diese Entscheidung sei durch die Politik zu treffen, betonte Härtinger.
Gesundheitscheck für Frauen
Auch das Thema „Frauen beim Bundesheer“ wurde bei der Jubiläumsveranstaltung der Stellungskommission angesprochen. Die Wehrdienstkommission hatte ja einen verpflichtenden Gesundheitscheck auch für Frauen unabhängig von einem nachfolgenden Präsenzdienst angeregt. Auch Brigadier Härtinger spricht sich für eine solche Ausweitung aus: „Das wäre im Sinne der Volksgesundheit.“
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