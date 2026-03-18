Höchster Offizier in NÖ widerspricht dem Kanzler

Gesundheitscheck für Frauen

Auch das Thema „Frauen beim Bundesheer“ wurde bei der Jubiläumsveranstaltung der Stellungskommission angesprochen. Die Wehrdienstkommission hatte ja einen verpflichtenden Gesundheitscheck auch für Frauen unabhängig von einem nachfolgenden Präsenzdienst angeregt. Auch Brigadier Härtinger spricht sich für eine solche Ausweitung aus: „Das wäre im Sinne der Volksgesundheit.“