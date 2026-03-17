Halbfinale verpasst! „Chance war noch nie so groß“

„Wir sind seit 2019 in der AVL, im Innviertel haben wir aber noch nie gewonnen“, so Libero Weikert über den Angstgegner. „Stimmt, das sind die Rieder in irgendeiner Form. Alle anderen Teams, selbst die ganz vorne, konnten wir mehr fordern. Und einige Sätze haben wir denkbar knapp mit Punkten Unterschied verloren“, weiß Boss Karl Hanzl. „Wir haben nie die Siegesform abgerufen, in Service und Angriff zu wenig gezeigt. Schade, die Mannschaft kann mehr.“