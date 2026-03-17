Halbfinale verpasst! „Chance war noch nie so groß“

Sokols Volleyballer verfehlten in der Liga ihr Halbfinal-Ziel, scheiterten gegen Angstgegner Ried. Kapitän Weikert und Co. waren nach dem 1:3 in der Best-of-5-Serie enttäuscht, blicken aber zuversichtlich auf das Play-off um die Plätze fünf bis acht. Da geht‘s am Samstag in Klagenfurt los.
„Das tut schon weh! Wir hatten viele Hoffnungen. Die Chance war wohl noch nie so groß – daher ist eine gewisse Enttäuschung spürbar.“ Kapitän Flo Weikert und Sokol verpassten das Liga-Halbfinale. Am Ende hieß es 1:3 in der Best-of-5-Serie gegen Ried, gegen das man fünf der sechs Saisonduelle verlor.
„Wir sind seit 2019 in der AVL, im Innviertel haben wir aber noch nie gewonnen“, so Libero Weikert über den Angstgegner. „Stimmt, das sind die Rieder in irgendeiner Form. Alle anderen Teams, selbst die ganz vorne, konnten wir mehr fordern. Und einige Sätze haben wir denkbar knapp mit Punkten Unterschied verloren“, weiß Boss Karl Hanzl. „Wir haben nie die Siegesform abgerufen, in Service und Angriff zu wenig gezeigt. Schade, die Mannschaft kann mehr.“
Die Wiener – Diagonalangreifer Jurik erlitt im Training eine Fingerblessur – starten am Samstag in Klagenfurt in die Runde um die Plätze fünf bis acht. Weikert: „Fünfter zu werden, das wäre noch immer ein Erfolg. Darauf konzentrieren wir uns jetzt, das gilt es zu erreichen.“
Damen souverän
Und die Klubdamen? Die stehen dank klarem 2:0 im Best-of-3 gegen Salzburg im Halbfinale. „Wir sind im Plan-Soll“, so Hanzl, „unser Ziel ist der Titel.“ Laut Weikert gibt es mit den Girls „eine gute Chemie. Wir gehen gemeinsam essen, helfen ihnen – etwa den Boden für ein TV-Spiel aufzulegen.“
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