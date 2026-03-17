After a head-on collision
Horror Crash: 16-Year-Old Dies Next to His Mother
A tragedy occurred early Tuesday morning in Weiz, Styria. A 20-year-old woman veered off the road and collided head-on with an oncoming vehicle. A teenager in the passenger seat was trapped in the car and fatally injured. His mother, who was driving the car, survived the accident.
The tragic accident occurred at 5:10 a.m. as a 20-year-old woman was driving her car on the state highway toward St. Ruprecht an der Raab. For reasons that remain unclear, the young woman suddenly veered into the oncoming lane and collided head-on with an oncoming vehicle driven by a 42-year-old mother—with her 16-year-old son in the passenger seat.
16-Year-Old Trapped
The young man was trapped in the vehicle during the horrific crash—for him, any help came too late. His injuries were too severe.
The nighttime operation must have been a shock for the emergency responders as well: they had to work with great difficulty to free the young man from the wreckage.
The mother was also injured in the violent head-on collision—the extent of her injuries is still unclear. The 20-year-old driver of the car escaped with minor injuries and was also taken to the hospital. A breathalyzer test for both drivers came back negative. The B64 federal highway had to be closed for several hours.
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