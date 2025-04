„War ein ‘Rotzbua‘, aber es hat sich ausgezahlt“

„Sportkrone.at“ erwischt den Wahl-Salzburger beim Training im hauseigenen Trainingsraum. Wie er den Moment erlebt hat, als er die Tour-Card endlich in der Tasche hatte? „Der Moment war surreal. Ich habe es mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich würde emotionaler sein, dass Tränen dabei sind – so wie beim Gewinn meines ersten EM-Titels. Aber es war in diesem Fall nicht so. Es war eher, als würde eine riesige Last abfallen, die sich über Jahre aufgebaut hatte“, erinnert sich Nüßle. „Sobald die letzte Kugel gefallen ist, war meine Energie komplett weg. Man arbeitet so lange auf dieses Ziel hin - es war natürlich ein schönes Gefühl.“