Nüßle im Konzert der Großen – Start in World Tour

Der Neo-Profi absolviert pro Woche ein Trainingspensum von 30-35 Stunden am Snookertisch, bei durchschnittlich einem Tag Pause. „Das ist eine auslaugende Geschichte, wo ich eher emotional und kopfmäßig am Ende bin als physisch.“ Abwechslung verschafft ein Gleichgesinnter, mit dem Schweizer Tourspieler Alexander Ursenbacher teilt Nüßle viel Zeit. In Leicester stehen beide am Montag am Tisch, drei Tage später wartet an gleicher Stelle die Qualifikation für die British Open, wo der Österreicher auf den Chinesen Xu Si trifft. Bis zum Saison-Höhepunkt dauert es noch – die WM in Sheffield findet im Frühling 2026 statt.